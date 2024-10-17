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17:23, 17 октября 2024Мир

Церковь заплатит изнасилованным католическими падре жертвам

NYP: архиепархия Лос-Анджелеса заплатит 1300 жертвам священников-насильников

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Архиепархия католической церкви Лос-Анджелеса заплатит компенсацию 1353 мужчинам и женщинам, на протяжении десятилетий подвергавшимся сексуальному насилию со стороны священнослужителей. Об этом пишет американская газета The New York Post (NYP).

«Я надеюсь, что эта мера станет некоторой мерой исцеления от страданий этих мужчин и женщин», — подчеркнул архиепископ Лос-Анджелеса Хосе Гомес.

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Как заявили NYP причастные к делу адвокаты, выплата в размере 880 миллионов долларов (более 845 миллиардов рублей) станет самой крупной компенсацией по судебным искам пострадавших от домогательств и насилия католических отцов.

«Я от всего сердца сожалею о каждом из этих инцидентов», — прокомментировал ситуацию Гомес.

Ранее католическая епархия Дублина рассмотрела перспективу предложить своим прихожанам ставку священника на неполный день. По словам священников, кадровый голод объясняется чередой скандалов, когда факты сексуального насилия над десятками тысяч детей и женщин в католических приютах Ирландии стали достоянием общественности.

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      Глеб Бажуткин
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