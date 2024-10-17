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09:03, 17 октября 2024Путешествия

Туристы описали цены в Японии словами «дешевле, чем в России»

Фото: Reuters

Российские туристы Виталий Багров и Антон Гилмор побывали в Японии и удивились низким ценам. Они поделились впечатлениями в блоге «Путешествия без багажа» на платформе «Дзен».

По словам авторов, в Токио можно питаться достаточно дешево и вкусно. «Конечно, тут тоже цены есть разные, но в целом пообедать можно дешевле, чем в России, Турции или Дубае», — такими словами описали они свои наблюдения.

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Путешественники добавили, что стоимость размещения в хостелах и капсульных отелях там начинается от 2000-3000 рублей в сутки. «Достаточно экономно по меркам столь дорогого города», — заключили блогеры.

Ранее российская туристка рассказала, что завтрак в отеле Токио вызвал у нее недоумение. В гостинице подавали только рисовые конвертики с начинкой из шпината или соленой икры минтая и «унылый мисо-суп».

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      Мария Борисова
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