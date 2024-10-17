Удар ВСУ по Херсонской области оставил без света почти 40 тысяч человек

Глава Херсонской области Сальдо: удар ВСУ оставил без света 38 тысяч человек

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсонской области оставил без света почти 40 тысяч человек. Об этом сообщил в Telegram глава региона Владимир Сальдо.

«Вечером возле села Рубановка была повреждена электроподстанция, из-за чего без света остались более 38 тысяч человек в 62 населенных пунктах Горностаевского, Великолепетихского и Ивановского муниципальных округов», — сообщил политик.

Он добавил, что подачу электричества уже восстановили в Ивановском округе, а в ближайшее время свет получат жители двух других пострадавших округов.

Ранее Сальдо рассказал о массовой атаке беспилотников на Херсонскую область. По словам главы региона, было перехвачено 16 украинских дронов, в том числе беспилотник «Лютый», который называют «дешевой копией турецкого Bayraktar».