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10:54, 17 октября 2024Бывший СССР

Удар ВСУ по Херсонской области оставил без света почти 40 тысяч человек

Глава Херсонской области Сальдо: удар ВСУ оставил без света 38 тысяч человек

Фото: Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсонской области оставил без света почти 40 тысяч человек. Об этом сообщил в Telegram глава региона Владимир Сальдо.

«Вечером возле села Рубановка была повреждена электроподстанция, из-за чего без света остались более 38 тысяч человек в 62 населенных пунктах Горностаевского, Великолепетихского и Ивановского муниципальных округов», — сообщил политик.

Он добавил, что подачу электричества уже восстановили в Ивановском округе, а в ближайшее время свет получат жители двух других пострадавших округов.

Ранее Сальдо рассказал о массовой атаке беспилотников на Херсонскую область. По словам главы региона, было перехвачено 16 украинских дронов, в том числе беспилотник «Лютый», который называют «дешевой копией турецкого Bayraktar».

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      Глеб Палехов
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