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17:41, 17 октября 2024Интернет и СМИ

Уехавший из России комик назвал новое место жительства райским

Уехавший из России в Португалию комик Романов назвал Мадейру райским островом

Кадр: Дмитрий Романов / YouTube

Известный стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России и живущий в Португалии, назвал новое место жительства раем. На эту тему он высказался в видео, доступном на YouTube.

Романов рассказал, что некоторое время после отъезда из РФ он искал новую страну для проживания. «У меня было четыре места-кандидата: Грузия, Израиль, Великобритания и Португалия», — отметил комик. В каждой из перечисленных стран, по его словам, он жил по месяцу, чтобы понять, где ему больше нравится.

Юморист признался, что по приезде в Португалию влюбился в Мадейру «раз и навсегда», и назвал остров райским. Он добавил, что в Португалии летом у него родилась дочь Луна Мария, которая при рождении получила гражданство этой страны. «И мы сейчас по ней становимся обладателями ВНЖ Португалии», — заключил он.

Ранее Романов раскрыл доходы за всю свою карьеру в юморе. «Я заработал на своей юмористической деятельности более двух миллионов долларов», — заявил юморист. Он добавил, что благодаря доходу от работы стендап-комиком приобрел автомобили и недвижимость, а также вместе с родными побывал во многих странах.

В феврале комик объявил о завершении карьеры в юморе и сообщил, что начал заниматься инфобизнесом.

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      Олег Давыдов
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