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04:58, 17 октября 2024Мир

В Британии оценили реакцию Запада на «план победы» Зеленского

The Times: «план победы» Зеленского был принят Западом прохладно

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

Страны Запада отреагировали на «план победы» президента Украины Владимира Зеленского прохладно, поскольку он их не впечатлил. Об этом сообщает британская газета The Times.

«План был принят прохладно, когда Зеленский представил его прототип западным лидерам во время серии визитов в Европу и США. Американские чиновники, как сообщается, не были впечатлены планом из-за отсутствия в нем стратегической составляющей», — указано в материале.

Отмечается, что многие западные чиновники восприняли план Зеленского как «переработку» его требований о снятии ограничений на удары западными ракетами вглубь России и оказании Киеву дальнейшей помощи. Издание подчеркивает, что речь украинского президента в Верховной раде вряд ли поменяет отношение Запада к Украине, так как победа Киева в конфликте выглядит все более маловероятной.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис обратил внимание на странное поведение главкома ВСУ Александра Сырского при зачитывании «плана победы» Зеленским. «Это тот случай, когда прямо перед камерами на вас нацелили пулеметы и сказали, чтобы вы вставали и хлопали», — пошутил Дэвис.

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      Артём Верейкин
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