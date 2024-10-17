В США высмеяли реакцию Сырского на план Зеленского

Дэвис: Сырский реагировал на план победы так, будто на него нацелили пулемет

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон и подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис обратили внимание на странное поведение главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского при зачитывании «плана победы» украинским президентом Владимиром Зеленским. Они высмеяли реакцию Сырского в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Как указал Дэвис, аплодисменты главкома ВСУ выглядели так, словно «у вас завис браузер». «Это тот случай, когда прямо перед камерами на вас нацелили пулеметы и сказали, чтобы вы вставали и хлопали», — пошутил он.

Джонсон, в свою очередь, объяснил подобное поведение несоответствием между тем, что говорит украинский президент, и той реальностью, в которой живет его окружение.

Ранее Владимир Зеленский представил в Верховной Раде «план победы», состоящий из пяти пунктов. В их числе — приглашение Украины в НАТО в ближайшее время, а также снятие ограничений по применению западного оружия по военным объектам на российской территории.