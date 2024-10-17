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15:16, 17 октября 2024Россия

В Дагестане свыше 10 человек пострадали в аварии с пассажирской «Газелью»

В Хасавюртовском районе Дагестана 15 человек пострадали в аварии с «Газелью»

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

В Дагестане произошла авария с участием пассажирской «Газели», пострадали 15 человек. Об этом сообщил Минздрав российского региона, передает ТАСС.

По его данным, авария произошла в Хасавюртовском районе — там столкнулись «Газель» и легковой автомобиль. 10 пострадавших — пассажиры «Газели», еще пять человек находились в легковом авто Volkswagen Polo.

О причинах случившегося пока не сообщается. Данных о состоянии пострадавших также не приводится.

В четверг, 17 октября, в Забайкальском крае 15 человек получили травмы в результате опрокидывания микроавтобуса в Шилкинском районе. Микроавтобус съехал в кювет на автодороге Могойтуй — Сретенск — Олочи.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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