В Дагестане свыше 10 человек пострадали в аварии с пассажирской «Газелью»

В Хасавюртовском районе Дагестана 15 человек пострадали в аварии с «Газелью»

В Дагестане произошла авария с участием пассажирской «Газели», пострадали 15 человек. Об этом сообщил Минздрав российского региона, передает ТАСС.

По его данным, авария произошла в Хасавюртовском районе — там столкнулись «Газель» и легковой автомобиль. 10 пострадавших — пассажиры «Газели», еще пять человек находились в легковом авто Volkswagen Polo.

О причинах случившегося пока не сообщается. Данных о состоянии пострадавших также не приводится.

В четверг, 17 октября, в Забайкальском крае 15 человек получили травмы в результате опрокидывания микроавтобуса в Шилкинском районе. Микроавтобус съехал в кювет на автодороге Могойтуй — Сретенск — Олочи.