Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:25, 17 октября 2024Россия

В России 15 человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса

В Забайкальском крае 15 человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Забайкальском крае 15 человек получили травмы в результате опрокидывания микроавтобуса в Шилкинском районе. Об этом сообщило управление Следственного комитета по российскому региону в Telegram-канале.

По информации ведомства, пострадавших уже доставили в больницу. Следователи начали проверку после аварии. Предварительно, водитель мог не справиться с управлением.

Как ранее сообщала Госавтоинспекция региона, микроавтобус съехал в кювет на автодороге Могойтуй-Сретенск-Олочи.

11 октября в Омской области пять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса на трассе ОмскЧерлак. 48-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Остальные отступают или сдаются в плен». Российские военные назвали категорию самых активно сопротивляющихся бойцов ВСУ

      Новая возлюбленная Элджея показала фото в откровенных нарядах

      Россиянка измазала кетчупом иконы в православном соборе и попалась

      Состояние отбывающего срок Ефремова резко ухудшилось

      Неизвестные с топорами разгромили цех по производству деталей для вертолетов в Петербурге

      Неизвестные люди в масках ворвались в собор УПЦ в Черкассах и открыли стрельбу

      Бетербиев ответил на вопрос о реванше с Биволом

      Россияне массово устремились в одну страну Азии

      На востоке Москвы строят два уникальных жилых комплекса. Чем они удивляют?

      Реклама

      В Москве появятся еще 12 станций метро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше