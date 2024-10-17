В России 15 человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса

В Забайкальском крае 15 человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса

В Забайкальском крае 15 человек получили травмы в результате опрокидывания микроавтобуса в Шилкинском районе. Об этом сообщило управление Следственного комитета по российскому региону в Telegram-канале.

По информации ведомства, пострадавших уже доставили в больницу. Следователи начали проверку после аварии. Предварительно, водитель мог не справиться с управлением.

Как ранее сообщала Госавтоинспекция региона, микроавтобус съехал в кювет на автодороге Могойтуй-Сретенск-Олочи.

11 октября в Омской области пять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса на трассе Омск — Черлак. 48-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.