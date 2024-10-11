Пять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса на российской трассе

В Омской области пять человек пострадали при опрокидывании автобуса на трассе

В Омской области пять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса на трассе Омск — Черлак. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве допустили, что 48-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Пострадавших пассажиров отвезли в медицинское учреждение.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают другие обстоятельства аварии. По факту случившегося проводится проверка, разъяснили в региональном УМВД.

До этого 11 октября стало известно, что в Татарстане столкнулись два автобуса, двоих человек спасти не удалось. Еще девятерым гражданам понадобилась помощь врачей.

В начале октября в Иркутске перевернулся пассажирский автобус. Авария произошла из-за того, что водитель почувствовал недомогание.