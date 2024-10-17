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11:35, 17 октября 2024Мир

В Германии заявили об отсутствии у США планов по размещению в стране ядерного вооружения

Spiegel: США не планируют размещать ядерное оружие в Германии

Фото: Jim West / Globallookpress.com

Размещение в Германии американского ядерного оружия возможно в теории, однако на ближайшее время у США таких планов нет. Об этом заявила немецкий оборонный эксперт и глава исследовательской группы по политике безопасности в Фонде науки и политики (SWP) Клаудия Майор, сообщает Der Spiegel.

По словам Майор, Вашингтон разместит в Гессене три типа систем вооружений: крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk с дальностью действия до 1600 километров, баллистические ракеты SM-6 и гиперзвуковые ракеты Dark Eagle, которые все еще находятся на стадии испытаний. Она подчеркнула, что все три системы будут установлены в стандартном режиме и не смогут нести ядерные боеголовки.

«Теоретически [размещение] ядерного вооружения возможно, но требует политического решения и многих других шагов, таких как разработка боеголовок, техническое перевооружение. Нет никаких указаний на то, что США планируют это в ближайшее время. Сейчас речь идет исключительно об обычных системах», — сказала она.

Эксперт отметила, что размещение американского оружия в Германии является ключевым моментом концепции сдерживания США и НАТО.

Ранее Майор заявила, что у России есть преимущество в области ядерных вооружений, которому Европа мало что может противопоставить. Она уточнила, что с 2019 года появились свидетельства того, что Россия якобы разработала ядерную ракету средней дальности наземного базирования, запрещенную Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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      Виктория Кондратьева
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