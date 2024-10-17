В Госдуме заявили о развале СССР после показа одного фильма

Спикер Госдумы Володин: СССР развалился после показа фильма «Интердевочка»

СССР развалился после показа в стране одного фильма — ленты «Интердевочка». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты парламента, трансляция велась во «ВКонтакте».

По словам Володина, итогом показа фильма стал конец советского государства. «Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК [КПСС] ходили смотрели. Итог? Страны не стало», — заявил парламентарий.

Иную версию на причину распада СССР излагал президент России Владимир Путин. Он заявлял, что страна прекратила существование из-за неэффективной экономической политики. По словам российского лидера, такая политика привела к коллапсу в социальной сфере «и имела пролонгированные последствия в сфере политической».

26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, в которой говорилось, что в связи "с созданием Содружества Независимых Государств Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование".

Упомянутый Володиным фильм «Интердевочка» рассказывает о жизни советской валютной проститутки, которая мечтает выйти замуж за иностранца.