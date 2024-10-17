В Госдуме заявили о скрытом подтексте в плане Зеленского

Депутат Бабашов: целью плана Зеленского является начало третьей мировой войны

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского создан с одной целью — развязать третью мировую войну. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Государственной думы от республики Крым Леонид Бабашов.

«У диктатора Зеленского остались только один план и стратегия, да и те со скрытым подтекстом — вступить в НАТО для того, чтобы НАТО начала третью мировую войну с Россией», — сказал депутат.

По его словам, НАТО представляет из себя военную структуру, созданную с целью зарабатывания больших денег. Бабашов добавил, что «эти торговцы смертью» не пойдут на предлагаемый Зеленским «суицид».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала «план победы» Зеленского. «Это, конечно, никакой не план, это набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена на губах убийцы неонациста», — сказала она.