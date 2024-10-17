В Иране заявили о болезненном ответе Израилю

КСИР: Иран болезненно ответит Израилю, американские системы THAAD не помогут

Тегеран намерен «болезненно» ответить Тель-Авиву за атаки по иранским объектам, и американские батареи противоракетной обороны (ПРО) THAAD не помогут Израилю. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, передает Asriran.

«Вы прекрасно знаете, что когда мы что-то говорим, мы это делаем. Если Израиль нанесет удар по какому-либо нашему объекту как на иранской территории, так и на Ближнем Востоке, то наш ответ будет болезненным», — отметил Салами.

Он также подчеркнул, что поставленные Вашингтоном батареи ПРО THAAD «не помогут» Тель-Авиву сдержать иранский удар.

Ранее стало известно, что Израиль может нанести ответный удар по Ирану в ближайшие дни, но решение относительно целей для атаки пока не принято.