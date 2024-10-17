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16:39, 17 октября 2024Мир

В КНДР перестали использовать календарь чучхе

Yonhap: власти КНДР перестали использовать календарь чучхе

Фото: KCNA / Reuters

Власти Корейской народно-демократической республики (КНДР) перестали использовать календарь чучхе с летоисчислением от рождения первого лидера республики Ким Ир Сена. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на источник в министерстве объединения Южной Кореи.

«Вероятно, это часть усилий [действующего лидера Северной Кореи] Ким Чен Ына по созданию своего собственного культа личности», — заявил собеседник агентства.

Сообщается, что главная газета КНДР «Нодон синмун» с 13 октября перестала использовать календарь чучхе, а 12 сентября сестра главы государства Ким Е Чжон произнесла речь с упоминанием 2024 года. При этом источник предположил, что власти Северной Кореи проведут постепенную смену летоисчисления вместо резкой отмены.

Календарь чучхе был принят в 1997 году, спустя три года после ухода из жизни Ким Ир Сена. Календарь брал за точку отсчета 1912 год (год рождения Ким Ир Сена — прим. «Ленты.ру»), при этом использовался наряду с григорианским календарем. В летоисчислении также отсутствовал нулевой год.

Ранее более миллиона жителей Северной Кореи решили вступить в армию из-за напряженности с Югом. Агентство KCNA сообщило, что молодые люди, подписавшие петиции о вступлении в армию, были полны решимости сражаться.

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      Юрий Леонов
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