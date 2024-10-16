Более миллиона жителей Северной Кореи решили вступить в армию из-за напряженности с Югом

КНДР заявляет, что 1,4 миллиона человек подали заявки на вступление в армию

КНДР заявляет, что 1,4 миллиона жителей страны подали заявки на вступление в армию или возвращение в нее на фоне напряженности с Югом. Об этом сообщает Reuters.

Северокорейские СМИ обвинили Сеул в провокационном вторжении беспилотников, которое поставило «напряженную ситуацию на грань войны». Агентство KCNA сообщило, что молодые люди, подписавшие петиции о вступлении в армию, были полны решимости сражаться в «священной войне за уничтожение врага оружием революции».

«Если начнется война, Республика Корея будет стерта с карты мира. Поскольку она хочет войны, мы готовы положить конец ее существованию», — приводит агентство сообщение KCNA.

Ранее КНДР подорвала определенные участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы из-за посылаемых Южной Кореей летающих шаров с агитационными материалами. Сеул в ответ на это открыл предупредительный огонь к югу от демаркационной линии.