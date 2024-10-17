В Кремле объяснили реакцию Запада на «план победы» Зеленского

Западные союзники Киева не обрадовались, услышав нелогичные предложения из «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
«Мы видим по реакции европейцев, даже по реакции НАТО, что они вовсе не рады слышать такие нелогичные, ну и просто, откровенно говоря, неумные предложения», — объяснил официальный представитель Кремля.
Ранее Песков выразил надежду, что все больше европейских государств осознают ненужность военной помощи Украине.