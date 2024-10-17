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22:47, 17 октября 2024Бывший СССР

В МИД Украины раскрыли планы относительно создания ядерного оружия

Спикер МИД Тихий: Киев все еще придерживается положений ДНЯО вопреки конфликту

Киев по-прежнему придерживается положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) вопреки продолжающемуся конфликту с Россией. Об этом сообщил спикер украинского МИД Георгий Тихий в ответ на публикацию в Bild якобы планов республики по созданию ядерного оружия, его заявление опубликовано на сайте министерства.

«В Украине убеждены, что ДНЯО остается краеугольным камнем мировой архитектуры международной безопасности. Она остается ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения», — раскрыл отсутствие планов на создание ядерного оружия представитель МИД.

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      Александра Синицына
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