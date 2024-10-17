Зеленский высказался о создании ядерного оружия на Украине

Зеленский: Украина не готовится к разработке ядерного оружия

Киев никогда не говорил, что готовится к разработке ядерного оружия, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Его цитирует «Интерфакс-Украина».

«Я сказал, что, когда Будапештский меморандум подписывали очень уважаемые, мощные ядерные страны, там было написано, что Украина отдает ядерное оружие и Украина будет иметь от этих очень уважаемых стран, включая в те времена Россию, Китай, Соединенные Штаты, — территориальную целостность и суверенитет. Это то, что я сказал», — подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Киев отдал ядерное оружие взамен на гарантии безопасности от стран, которые в то время были партнерами республики. Однако после этого президент России Владимир Путин «начал оккупацию» Украины.

«Это означает, что это не очень хороший зонтик для нашей безопасности. Вот почему я сказал, что у меня нет альтернативы, кроме НАТО. Это был мой сигнал. Но мы не создаем ядерное оружие», — заключил политик.

Ранее советник офиса президента Украины Дмитрий Литвин опроверг сообщения о планах Киева по созданию ядерной бомбы.

17 октября стало известно, что во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом Зеленский поставил политика перед выбором: Украина должна получить ядерное оружие или членство в НАТО. Он подчеркнул, что только такие меры могут обеспечить Киеву безопасность.

