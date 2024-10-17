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19:06, 17 октября 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского отреагировали на слухи о готовности Украины создать ядерную бомбу

Советник ОП Украины Литвин опроверг планы Киева по созданию ядерной бомбы

Фото: Carlos Barria / Reuters

Советник офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг сообщения о планах Киева по созданию ядерной бомбы. Его слова передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Уже давно можно спутать, где слова обозревателя Bild Юлиана Репке, а где заявления российских пропагандистов», — заявил чиновник президентской администрации.

Он добавил, что информация о желании Киева самостоятельно создать собственный ядерный арсенал — это полная глупость.

Ранее стало известно, что во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом Зеленский поставил политика перед выбором: Украина должна получить ядерное оружие или членство в НАТО. Он подчеркнул, что только такие меры могут обеспечить Киеву безопасность.

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      Глеб Палехов
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