В офисе Зеленского отреагировали на слухи о готовности Украины создать ядерную бомбу

Советник ОП Украины Литвин опроверг планы Киева по созданию ядерной бомбы

Советник офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг сообщения о планах Киева по созданию ядерной бомбы. Его слова передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Уже давно можно спутать, где слова обозревателя Bild Юлиана Репке, а где заявления российских пропагандистов», — заявил чиновник президентской администрации.

Он добавил, что информация о желании Киева самостоятельно создать собственный ядерный арсенал — это полная глупость.

Ранее стало известно, что во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом Зеленский поставил политика перед выбором: Украина должна получить ядерное оружие или членство в НАТО. Он подчеркнул, что только такие меры могут обеспечить Киеву безопасность.