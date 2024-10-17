Зеленский поставил Трампа перед выбором

Зеленский сказал Трампу, что у Украины будет ядерное оружие или членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский поставил экс-президента США Дональда Трампа перед выбором: республика должна иметь ядерное оружие или стать членом НАТО. Слова украинского лидера приводит телеканал «Мы Украина» в Telegram.

«У нас получается так: какой есть выход? Или у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита. Или у нас должен быть какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенные альянсы», — заявил он.

Зеленский рассказал, что во время разговора с Трампом подчеркнул необходимость присоединения страны к военно-политическому блоку. Кроме того, глава государства напомнил о Будапештском меморандуме.

В конце сентября Зеленский встретился с Трампом в башне Trump Tower в Нью-Йорке. Он представил экс-президенту США свой «план победы». Зеленский также объявил, что у него с Трампом общий взгляд на прекращение конфликта.