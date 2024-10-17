Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:01, 17 октября 2024Бывший СССР

Зеленский поставил Трампа перед выбором

Зеленский сказал Трампу, что у Украины будет ядерное оружие или членство в НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поставил экс-президента США Дональда Трампа перед выбором: республика должна иметь ядерное оружие или стать членом НАТО. Слова украинского лидера приводит телеканал «Мы Украина» в Telegram.

«У нас получается так: какой есть выход? Или у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита. Или у нас должен быть какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенные альянсы», — заявил он.

Зеленский рассказал, что во время разговора с Трампом подчеркнул необходимость присоединения страны к военно-политическому блоку. Кроме того, глава государства напомнил о Будапештском меморандуме.

В конце сентября Зеленский встретился с Трампом в башне Trump Tower в Нью-Йорке. Он представил экс-президенту США свой «план победы». Зеленский также объявил, что у него с Трампом общий взгляд на прекращение конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России может окружить крупную группировку ВСУ под Курском. В «котле» рискуют оказаться тысячи солдат

      Пять беспилотников уничтожили над Орловской областью

      В Кремле понадеялись на предметный диалог с Германией по Украине

      Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста мира

      Некоторым банкам запретят начислять проценты по кредитам

      Минобороны показало кадры авиабомбардировки в Курской области

      VK запустила первую в России масштабную премию для любителей готовить

      Деревня под Петербургом оказалась под угрозой сноса после инцидента с инспекторами ДПС

      Стало известно о принятом по десяткам вагнеровцев с русскими фамилиями решении

      Зеленский попросил передать Украине замороженные активы России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше