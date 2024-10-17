В мире увидели решение проблемы острого кадрового голода в инвалидах

МОТ: активное привлечение инвалидов к работе решит проблему дефицита кадров

Более активное привлечение инвалидов к работе может решить проблему острой нехватки квалифицированных специалистов на глобальном рынке труда. Об этом способе побороть дефицит ценных сотрудников сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад аналитиков Международной организации труда (МОТ).

Эксперты напомнили, что в настоящее время суммарная численность людей с той или иной формой инвалидности составляет одну шестую часть населения Земли. Речь идет о 1,3 миллиарде человек из 8,2 миллиарда. В то же время люди с ограниченными возможностями до сих продолжают сталкиваться с дискриминацией, в том числе в развитых странах. На этом фоне уровень безработицы среди инвалидов в среднем на 7,5 процентного пункта (п.п.) выше общего, сетуют в организации.

При этом многие из них являются компетентными специалистами и могли бы помочь снизить разрыв между глобальным спросом и предложением рабочей силы. В противном случае этот разрыв продолжит расти и усиливать глобальный дефицит высококвалифицированных сотрудников.

В МОТ отметили, что в настоящее время острый кадровый голод фиксируется в ряде ключевых отраслей мировой экономики — от промышленного и строительного секторов до сферы информационно-коммуникационных технологий. В этих условиях инвалиды могли бы стать для нуждающихся в ценных кадрах работодателей дополнительным источником необходимых компетенций, пришли к выводу аналитики.

Выводы МОТ могли бы быть применены и к России, где также фиксируется острая нехватка квалифицированных кадров в большинстве ключевых отраслей экономики. Однако вместо более активного вовлечения инвалидов на местный рынок труда замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, в частности, предложил отечественным работодателям массово заменять действующих сотрудников роботами. По его словам, подобная схема является прямым путем к преодолению дефицита кадров в стране.