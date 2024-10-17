Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:56, 17 октября 2024Экономика

В мире увидели решение проблемы острого кадрового голода в инвалидах

МОТ: активное привлечение инвалидов к работе решит проблему дефицита кадров

Фото: freepik / Freepik

Более активное привлечение инвалидов к работе может решить проблему острой нехватки квалифицированных специалистов на глобальном рынке труда. Об этом способе побороть дефицит ценных сотрудников сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад аналитиков Международной организации труда (МОТ).

Эксперты напомнили, что в настоящее время суммарная численность людей с той или иной формой инвалидности составляет одну шестую часть населения Земли. Речь идет о 1,3 миллиарде человек из 8,2 миллиарда. В то же время люди с ограниченными возможностями до сих продолжают сталкиваться с дискриминацией, в том числе в развитых странах. На этом фоне уровень безработицы среди инвалидов в среднем на 7,5 процентного пункта (п.п.) выше общего, сетуют в организации.

При этом многие из них являются компетентными специалистами и могли бы помочь снизить разрыв между глобальным спросом и предложением рабочей силы. В противном случае этот разрыв продолжит расти и усиливать глобальный дефицит высококвалифицированных сотрудников.

Материалы по теме:
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023

В МОТ отметили, что в настоящее время острый кадровый голод фиксируется в ряде ключевых отраслей мировой экономики — от промышленного и строительного секторов до сферы информационно-коммуникационных технологий. В этих условиях инвалиды могли бы стать для нуждающихся в ценных кадрах работодателей дополнительным источником необходимых компетенций, пришли к выводу аналитики.

Выводы МОТ могли бы быть применены и к России, где также фиксируется острая нехватка квалифицированных кадров в большинстве ключевых отраслей экономики. Однако вместо более активного вовлечения инвалидов на местный рынок труда замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, в частности, предложил отечественным работодателям массово заменять действующих сотрудников роботами. По его словам, подобная схема является прямым путем к преодолению дефицита кадров в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о способе «принудить Москву к переговорам»

      VK запустила первую в России масштабную премию для любителей готовить

      В России предложили арестовывать имущество релокантов

      Обвиняемому в педофилии блогеру Поднебесному продлили домашний арест

      В Госдуме отреагировали на разводы россиян из-за дорогой коммуналки

      Российских пилотов попытались ослепить во время посадки самолета

      В Бундестаге пригрозили главе МИД Бербок уголовным делом за срыв поставок оружия Израилю

      Зеленский поставил Трампа перед выбором

      Москвичи отвернулись от новостроек

      ВСУ выпустили ракету по российскому региону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше