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20:07, 17 октября 2024Мир

В НАТО заявили о неизменности позиции крупных стран по членству Украины

WP: позиции крупных стран по вопросу членства Украины в НАТО неизменны

Фото: Robert Michael / Dpa / Globallookpress.com

Позиции крупных стран-членов НАТО по вопросу членства Украины в альянсе остаются неизменными. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Неназванный дипломат НАТО заявил в беседе с изданием, что он «не видит изменений» в позициях стран Североатлантического альянса по поводу вхождения Киева в блок.

«Некоторые решения не будут приняты в первый день начала работы новой американской администрации... На решения может уйти некоторое время до тех пор, пока не будут определены новые позиции», — добавил дипломат.

Издание также приводит слова другого источника, который сообщил, что ряд государств не убеждены в необходимости предоставить Киеву членство в НАТО. Он добавил, что присоединения Украины к альянсу не стоит ожидать до окончания боевых действий и установления демаркационных линий.

Ранее в Североатлантическом альянсе заявили о невозможности выполнения главного пункта «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. По словам высокопоставленного чиновника, присоединение Украины к блоку представляется невозможным в обозримом будущем.

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      Елизавета Мытарева
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