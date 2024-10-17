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17:16, 17 октября 2024Экономика

В Подмосковье канализационные воды поглотили грузовик

В Чехове грузовик завяз в канализационных водах

Фото: Владимир Катасонов / Фотобанк Лори

В Чехове Московской области грузовик завяз в луже, разлившейся из канализационных вод. Об этом сообщает Telegram-канал MSK1.RU.

Авария, из-за которой вода из канализации вытекла наружу, произошла в доме 11б на улице Полиграфистов. Вода затопила территорию вокруг дома. Коммунальные службы не приезжали в течение нескольких дней, но очистить территорию не смогли — машину буквально засосало в грязь.

Ранее сообщалось, что жители дома на улице Лопасненской в Чехове остались без отопления из-за коммунальной аварии — прорыва канализационных труб в подвале одного из домов. Отмечалось, что осушать подвал и ремонтировать систему водоотведения управляющая компания не стремилась, а все мероприятия, проведенные коммунальщиками, носили формальный характер и не решили проблему.

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      Мария Черкасова
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