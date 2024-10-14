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17:17, 14 октября 2024Экономика

Многомесячный фекальный потоп не дал начать отопительный сезон в Подмосковье

Жителям многоэтажки в Чехове не дали тепло из-за залитого стоками подвала

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Жителям многоэтажки в подмосковном Чехове до сих пор не дали тепло. Начать отопительный сезон не дает коммунальная авария, передает местный портал «Лопасня».

На холод в квартирах жалуются жители многоквартирного дома по улице Лопасненской. Все эти дни отопление невозможно подключить из-за фекального потопа в подвале здания. Причем нечистоты не уходят уже несколько месяцев. Осушать подвал и ремонтировать систему водоотведения управляющая компания не спешит — все мероприятия, проведенные коммунальщиками, носили формальный характер и не решили проблему, отмечает издание. «Подвал полный. В подъезды зайти невозможно», — еще в августе жаловались жильцы в соцсетях. Тем не менее комментарии в Telegram-канале главы округа остаются без ответа.

Ранее один из жилых домов в Улан-Удэ захватили черви. Паразиты заползли в квартиры, спасаясь от сырости из-за прорыва канализации. Фекалиями подвал дома топит уже не первый год, и с каждым разом заливы становятся все сильнее. В помещениях стремительно разрастается плесень.

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      Виктория Клабукова
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