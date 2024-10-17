В России чиновник заступился за давшего подзатыльник ребенку учителя и осудил родителей

Нижегородский чиновник встал на сторону давшего подзатыльник ребенку учителя

Первый замглавы администрации Ковернинского округа Нижегородской области Алексей Васильев заступился за ударившего ребенка учителя. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Незадолго до этого тот же канал опубликовал видео, на котором учительница дает подзатыльник школьницу. Это произошло якобы из-за плохого поведения мальчика.

«Учитель красава, сочувствую ему», — приводит канал фрагмент комментария, которое оставил чиновник под публикацией. Вину за случившееся он возложил на родителей, которые «воспитывают поколение дегенератов».

Попавшему на видео педагогу объявили выговор.

Ранее в Дагестане учительница ударила школьника головой о дверь, обозвала его и попала на видео. «Сволочь такая (...), чтоб я не видела здесь больше, гадина», — говорит она и выставляет мальчика из класса.