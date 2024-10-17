Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:37, 17 октября 2024Россия

В России фура с фейерверками вспыхнула около заправки и попала на видео

В Амурской области около АЗС загорелась фура с фейерверками и попала на видео

В Амурской области произошло ДТП, в результате которого загорелась фура с фейерверками, находящаяся около автозаправочной станции (АЗС). Ролик с места происшествия опубликовал Telegram-канале Shot.

ЧП произошло в селе Возжаевка Белогорского района. В большегруз врезался легковой автомобиль, из-за чего фура упала на бок. Салюты, находящиеся в ней, сдетонировали.

На кадрах видно ночную дорогу, на которой беспрерывно взрываются фейерверки. Все происходило возле заправки. При этом пожарным удалось ликвидировать возгорание до того, как огонь перекинулся на АЗС.

Ранее на МКАДе произошла массовая авария. На публикуемом в сети видеоролике видно, как один из автомобилей заносит во время движения. В машину врезаются еще три транспортных средства.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского отреагировали на слухи о готовности Украины создать ядерную бомбу

      Российский боксер защитил титул чемпиона мира по версии IBA

      Путин встретился с президентом Азиатской шахматной федерации

      В Раде обвинили Зеленского в затягивании Украины в пропасть

      Зеленский пообещал сделать все возможное для вступления в НАТО

      Россиянин объяснил хранение пяти килограммов марихуаны заботой о здоровье

      Глава российского региона написал пост со словами «очень тяжело сообщать такие новости»

      Стало известно о погибших при ДТП с груженным салютами грузовиком в российском регионе

      В Кремле объяснили реакцию Запада на «план победы» Зеленского

      Google отказалась открывать Android для всех

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше