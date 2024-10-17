В России фура с фейерверками вспыхнула около заправки и попала на видео

В Амурской области около АЗС загорелась фура с фейерверками и попала на видео

В Амурской области произошло ДТП, в результате которого загорелась фура с фейерверками, находящаяся около автозаправочной станции (АЗС). Ролик с места происшествия опубликовал Telegram-канале Shot.

ЧП произошло в селе Возжаевка Белогорского района. В большегруз врезался легковой автомобиль, из-за чего фура упала на бок. Салюты, находящиеся в ней, сдетонировали.

На кадрах видно ночную дорогу, на которой беспрерывно взрываются фейерверки. Все происходило возле заправки. При этом пожарным удалось ликвидировать возгорание до того, как огонь перекинулся на АЗС.

Ранее на МКАДе произошла массовая авария. На публикуемом в сети видеоролике видно, как один из автомобилей заносит во время движения. В машину врезаются еще три транспортных средства.