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08:49, 17 октября 2024Россия

В России мужчина избил школьника из-за светлой кофты и фиолетовой куртки

В Якутии мужчина избил школьника из-за светлой кофты и фиолетовой куртки

Кадр: Telegram-канал Baza

В Якутии мужчина избил школьника из-за светлой кофты и фиолетовой куртки, которые были на нем надеты. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По ее данным, мужчина, который оказался недоволен внешним видом 14-летнего школьника, напал на подростка на улице Стадухина. Он вышел из своего Lexus, сдернул с мальчика капюшон и ударил его по лицу.

Как рассказала мать пострадавшего, ее сын шел в школу со своей подругой. Мужчина подошел к нему и спросил, почему он так одет. Впоследствии незнакомец преследовал школьников и кричал им вслед, чтобы подросток больше так не одевался и не попадался ему на глаза, утверждает женщина.

Сотрудники полиции нашли напавшего на подростка мужчину — им оказался местный житель. Следователи возбудили дело по статье о побоях. Сам мужчина утверждает, что хотел поговорить, а школьник ему грубо ответил.

Ранее в Воронеже восьмиклассника избили из-за внешности. На школьника напали после занятий. Этому предшествовал конфликт в стенах учебного заведения. Уточнялось, что группе подростков не понравились прическа и «слишком густые» брови мальчика. Его насильно привели на 17-й этаж жилого дома и угрожали скинуть с общего балкона.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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