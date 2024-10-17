В России предложили арестовывать имущество релокантов

Татарстан внес в Госдуму законопроект об аресте имущества покинувших РФ граждан

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект об аресте имущества совершивших административное правонарушение за границей релокантов. Проект получит поддержку российского правительства после доработки всех замечаний, его текст доступен в думской электронной базе.

«В целях недопущения уклонения правонарушителей от административной ответственности и обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за административное правонарушение, совершенное за пределами Российской Федерации и направленное против интересов Российской Федерации, предлагается применять арест имущества лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонарушении», — говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо этого, в законопроекте предлагается привлекать к ответственности все находящиеся за границей лица, совершившие административные правонарушения против интересов России. В документе подчеркнули, что в данный момент круг возможных за рубежом правонарушений против интересов РФ выходит далеко за рамки перечисленных в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) норм.

Ранее депутаты ГД в первом чтении приняли проект о запрете пропаганды чайлдфри в стране. Авторами инициативы стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.