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14:01, 17 октября 2024Россия

Госдума приняла законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри в России

Госдума в первом чтении приняла проект о запрете пропаганды чайлдфри в РФ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, вводящий штрафы за пропаганду чайлдфри в России. Трансляция заседания ведется на странице сообщества «Дума ТВ» во «ВКонтакте».

Законопроект предлагает внести изменения в административный кодекс. Его внесли в Госдуму депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Парламентарии предлагают ввести за пропаганду чайлдфри такое же наказание, как за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, а также смены пола. Так, на на сумму до 100 тысяч рублей планируется штрафовать обычных граждан, должностных лиц — до 200 тысяч рублей, юридических лиц — до 1 миллиона рублей. Последним также может грозить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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В два раза границы штрафов увеличатся, если пропаганда чайлдфри направлена на несовершеннолетних. Для граждан денежное взыскание может составить до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — до 400 тысяч рублей, для юридических лиц — до 4 миллионов рублей. Максимальная сумма штрафа составит 5 миллионов рублей — это касается юрлиц в случае пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних посредством интернета или СМИ.

15 октября комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России и рекомендовал принять его в первом чтении, до этого его одобрили в правительстве. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что речь идет именно о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, а решение женщины отказаться от рождения ребенка не будет подпадать под действие закона.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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