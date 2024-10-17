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12:23, 17 октября 2024Экономика

В России придумали способ платить через iPhone без использования Apple Pay

Оператор карт «Мир» запустит оплату через iPhone с использованием Bluetooth

Фото: Shutterstock / Fotodom

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир» и Системы быстрых платежей) разработала технологию оплаты через iPhone с использованием Bluetooth, доступную при неработающем в РФ с 2022 года Apple Pay. По словам гендиректора НСПК Дмитрия Дубынина, решение захотели протестировать уже около 20 российских банков. Об этом пишет РБК.

«Есть такая технология Bluetooth Low Energy. Наше решение заключается в том, что мы обеспечиваем бесконтактную оплату по данной технологии в малом радиусе действия относительно терминала оплаты. По сути, это способ идентификации платежа, который нам более недоступен», — объяснил глава НСПК. Он уточнил, что после тестирования планируется передавать кредитным организациям, которые будут будут предлагать ее россиянам в качестве встроенного в свои приложения способа оплаты.

Способ расчетов, придуманный, чтобы позволить россиянам платить с использованием телефонов от Apple, получит название «Волна» и будет работать как онлайн, так и без интернета. В НСПК указали, что в отличие от NFC, «Волну» можно будет применять «на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона».

Ранее стало известно, что Apple откроет NFC в iPhone для сторонних сервисов бесконтактной оплаты на замену Apple Pay. На фоне давления Еврокомиссии в iOS 18.1 у разработчиков появится возможность настроить функцию бесконтактных платежей с помощью NFC.

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      Дмитрий Воронин
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