Apple рассказала о появлении замены Apple Pay на iPhone

Apple рассказала о появлении альтернатив Apple Pay на iPhone в iOS 18.1

Корпорация Apple откроет NFC в iPhone для сторонних сервисов бесконтактной оплаты на замену Apple Pay. Об этом сама компания рассказала в пресс-релизе на своем сайте.

В сообщении говорится, что в iOS 18.1 у разработчиков появится возможность настроить функцию бесконтактных платежей с помощью NFC. Данный модуль работал только с фирменной платежной системой Apple Pay, однако из-за давления Европейской комиссии (ЕК) компания Тима Кука была вынуждена открыть ранее закрытую экосистему.

В описании технологии говорится, что сторонние компании получат доступ к API NFC и SE (Secure Element). В корпорации рассказали, что разработчики смогут наладить работу банковских карт и счетов для оплаты товаров, виртуальных ключей от автомобиля, пропусков, билетов на транспорт, студенческих карт и прочих альтернативных инструментов и сервисов.

При этом не каждый провайдер сможет настроить работу своих сервисов. Поставщики услуг должны будут заключить с Apple коммерческое соглашение и оплатить соответствующие сборы, размер которых не уточняется. Экосистемой Apple, помимо компаний из Евросоюза (ЕС), смогут воспользоваться в Австралии, Бразилии, Канаде, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США. В будущем Apple пообещала добавить новые регионы.

В конце июня Европейская комиссия окончательно одобрила планы Apple открыть свою экосистему для сторонних платежных систем. Сторонние платежные сервисы будут работать отдельно от Apple Pay и цифрового кошелька Wallet.