Названы сроки появления замены Apple Pay на iPhone

FT: замена платежной системы Apple Pay на iPhone появится летом

Европейская комиссия (ЕК) окончательно одобрила планы Apple открыть свою экосистему для сторонних платежных систем. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Впервые представители Евросоюза (ЕС) обвинили Apple в нарушении закона о конкуренции в связи с платежными системами в 2022 году. По информации источников газеты, ЕК оценила значительные уступки, на которые пошел американский IT-гигант, чтобы не быть оштрафованным. Так, в ЕС одобрили появление альтернативных платежных систем на iPhone.

Инсайдеры FT назвали сроки появления замены Apple Pay на смартфонах бренда. Ожидается, что все бюрократические процедуры и подготовка завершатся в течение нескольких недель. То есть ожидать появления новых платежных систем на iPhone стоит до конца лета.

Также в Apple подтвердили, что сторонние платежные сервисы будут работать отдельно от Apple Pay и цифрового кошелька Wallet. Таким образом, они должны быть полностью независимы. Корпорация и ЕК договорились, что соглашение будет действовать в течение 10 лет. В материале Financial Times отмечается, что желание добавить свою платежную систему на iPhone уже выразили представители лондонского стартапа Curve.

О предложении Apple добавить на iPhone сторонние платежные системы впервые стало известно в конце января. Судя по всему, таким образом американская компания попыталась избежать штрафов в Европе.