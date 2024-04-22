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19:12, 22 апреля 2024Наука и техника

Стали известны сроки появления замены Apple Pay на iPhone

Reuters: появление альтернативы Apple Pay на iPhone одобрят в мае

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Замена Apple Pay на iPhone появится в мае. Об этом стало известно агентству Reuters.

По информации источников, регуляторы Евросоюза (ЕС) должны одобрить технологии, позволяющие добавить на iPhone альтернативные Apple Pay платежные инструменты, в мае. Кроме информации о сроках инсайдеры рассказали, что таким образом американская корпорация сможет избежать потенциально гигантского штрафа, составляющего до десяти процентов от глобального годового оборота.

Опция tap-and-go, которая также называется технологией связи на ближнем расстоянии, позволит осуществлять бесконтактные платежи на iPhone посредством использования сторонних платежных инструментов. Ранее и на этот момент платежи на iPhone доступны только с помощью встроенного сервиса Apple Pay.

В 2022 году Европейская комиссия (ЕК) обвинила Apple в препятствовании конкуренции в отношении своего мобильного сервиса Apple Pay. Источники Reuters заявили, что в настоящий момент специалисты ЕК согласовывают технические детали реализации технологии.

Европейская комиссия (ЕК) в конце января рассказала о предложении Apple добавить на iPhone сторонние платежные системы. Таким образом, в корпорации одобрили появление замены Apple Pay на смартфонах бренда.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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