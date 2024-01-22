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04:30, 22 января 2024Наука и техника

На iPhone появится замена Apple Pay

The Verge: Apple разрешила добавить на iPhone сторонние платежные системы

Фото: Malte Helmhold / Unsplash

Европейская комиссия (ЕК) рассказала о предложении Apple добавить на iPhone сторонние платежные системы. Об этом сообщает издание The Verge.

Документ был опубликован на сайте европейского регулятора. В нем говорится, что компания Apple предложила принять на себя обязательства «по решению проблем конкуренции», связанных с доступом к NFC на iPhone. Таким образом, в корпорации одобрили появление замены Apple Pay на смартфонах бренда — в начале декабря об этом рассказывали источники Reuters.

В материале говорится, что пользоваться сторонними платежными системами, которая будет основана на технологии NFC на iPhone, смогут владельцы смартфонов с Apple ID, зарегистрированным в стране Европейской экономической зоны. Обязательства будут действовать 10 лет. Apple также согласилась на штраф в размере до 10 процентов от мирового годового оборота, если нарушит обязательства.

Пока неизвестно, как на сообщение ЕК отреагируют операторы платежных систем и конкуренты Apple. Также не уточняется, когда альтернативные Apple Pay системы могут появиться на iPhone.

Ранее корпорация Apple смягчила требования к приложениям для iPhone и iPad. Компания разрешила размещать в приложениях платежные ссылки на сторонние ресурсы, но продолжила взимать комиссию с разработчиков.

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      Андрей Ставицкий
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