На iPhone появятся сторонние платежные системы

Reuters: Apple предложила ЕС открыть платежную систему Apple Pay для конкурентов

Корпорация Apple предложила конкурентам воспользоваться платежным сервисом на своих устройствах. Об этом сообщает Reuters.

Как минимум три источника рассказали агентству о предложении американской компании, сделанном в ходе продолжающегося антимонопольного расследования Еврокомиссии (ЕК). По словам инсайдеров, подобный жест со стороны корпорации Тима Кука позволит снять обвинения регуляторов Евросоюза (ЕС) и уберечь Apple от огромных штрафов.

Если конкуренты корпорации примут предложение, то европейские регуляторы могут прекратить расследование. Также в этом случае на смартфонах Apple появятся сторонние платежные сервисы.

Источники рассказали, что в январе ЕК передаст предложение европейским компаниям, конкурирующим с Apple на местном рынке. Затем дело может быть урегулировано, а Apple избежит штрафа в размере 10 процентов от выручки. Представители Еврокомиссии отказались от комментариев, получить обратную связь от Apple не вышло.

Apple Pay — эксклюзивный для iPhone и прочей техники Apple сервис, появившийся в 2014 году, который позволяет пользователям оплачивать покупки через NFC. Весной 2022 году платежный сервис перестал работать в России.

В сентябре Apple представила смартфоны серии iPhone 15. В девайсах впервые появился порт USB-C: судя по всему, Apple заменила им разъем Lightning из-за новых правил ЕС.