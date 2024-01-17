MacRumors: Apple разрешила покупки в приложениях за пределами App Store

Корпорация Apple смягчила требования к приложениям для iPhone и iPad. Об этом сообщает издание MacRumors.

Согласно новым правилам, разработчики платных приложений или сервисов с подпиской могут размещать ссылки на свои веб-сайты. Пользователь сможет как провести платеж или оформить подписку внутри приложения, так и перейти по ссылке и сделать это на сайте разработчика — за пределами App Store. Новые правила действуют только в США.

При этом компания продолжит брать комиссию с покупок внутри приложений, но она снизится до 27 процентов. При оформлении платежа в приложении коммиссия останется на уровне 30 процентов. В Apple рассказали, что на второй год коммиссия с покупок через ссылки снизится до 12 процентов.

По словам журналистов, Apple неоднократно критиковали за высокую комиссию и запрет на денежные операции вне App Store. В августе 2020 года компания удалила популярную игру Fortnite из магазина App Store из-за того, что ее разработчики внедрили возможность совершать покупки в обход правил площадки.

Ранее инсайдер Марк Гурман рассказал, что Apple разделит магазин с приложениями App Store, чтобы выполнить требования Европейского союза (ЕС). Так, до марта должен появиться отдельный магазин для ЕС, в котором приложении можно будет загружать без одобрения Apple.