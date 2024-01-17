Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:32, 17 января 2024Наука и техника

Apple смягчила требования к приложениям для iPhone

MacRumors: Apple разрешила покупки в приложениях за пределами App Store

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Корпорация Apple смягчила требования к приложениям для iPhone и iPad. Об этом сообщает издание MacRumors.

Согласно новым правилам, разработчики платных приложений или сервисов с подпиской могут размещать ссылки на свои веб-сайты. Пользователь сможет как провести платеж или оформить подписку внутри приложения, так и перейти по ссылке и сделать это на сайте разработчика — за пределами App Store. Новые правила действуют только в США.

При этом компания продолжит брать комиссию с покупок внутри приложений, но она снизится до 27 процентов. При оформлении платежа в приложении коммиссия останется на уровне 30 процентов. В Apple рассказали, что на второй год коммиссия с покупок через ссылки снизится до 12 процентов.

По словам журналистов, Apple неоднократно критиковали за высокую комиссию и запрет на денежные операции вне App Store. В августе 2020 года компания удалила популярную игру Fortnite из магазина App Store из-за того, что ее разработчики внедрили возможность совершать покупки в обход правил площадки.

Ранее инсайдер Марк Гурман рассказал, что Apple разделит магазин с приложениями App Store, чтобы выполнить требования Европейского союза (ЕС). Так, до марта должен появиться отдельный магазин для ЕС, в котором приложении можно будет загружать без одобрения Apple.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В мире повысятся цены на все товары. Почему в этом виноваты хуситы и обстрелы кораблей на Ближнем Востоке?

      Украинская разведка настояла на продолжении контрнаступления

      Перечислены самые выгодные для перепродажи смартфоны

      В Херсоне произошли взрывы

      Машков предположил вероятное число подписей в поддержку Путина

      Сестра Кейт Мосс раскрыла подробности зависимости от алкоголя и наркотиков

      Бывшего российского военного оштрафовали за поездки в Южную Осетию

      Американские сельхозугодья захватили неистребимые сорняки

      Врач предупредила о риске заболеть сифилисом после поцелуя

      Карл III временно перестанет исполнять королевские обязанности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше