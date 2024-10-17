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11:53, 17 октября 2024Экономика

В России разработали законопроект о сохранении рабочих мест за призывниками

Сенатор РФ подготовил законопроект о сохранении рабочих мест за срочниками

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

В России разработали законопроект о сохранении рабочих мест за призванными на срочную военную службу гражданами, работающими в негосударственных организациях. Об этом со ссылкой на автора инициативы, сенатора Айрата Гибатдинова, сообщает РИА Новости.

«При достижении соглашения между работником и работодателем, работодатель на основании заявления работника издает приказ о приостановлении действия трудового договора», — цитирует агентство текст документа. В материалах отмечается, что в указанный период за сотрудничающими с частниками россиянами предлагается сохранять место работы и должность, а также работодатель будет вправе выплачивать призванному на службу работнику материальную помощь при наличии соответствующих договоренностей.

По мнению Гибатдинова, все это позволит сделать некоторые вакансии более привлекательными для молодых специалистов.

В то же время период срочной службы не будет засчитываться в трудовой стаж, а на время отсутствия призывника организации смогут заключать срочный трудовой договор с другим работником, следует из проекта. В случае невыхода на работу отслужившего россиянина в течение 20 дней после возвращения из войск или с альтернативной службы, работодатель сможет расторгнуть трудовой договор по своей инициативе.

Ранее стало известно, что в России с 1 октября начался осенний призыв на срочную службу. Указом главы государства до 31 декабря в армию призовут 133 тысячи граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.

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      Дмитрий Воронин
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