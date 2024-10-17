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16:26, 17 октября 2024Россия

В России студентка попала в реанимацию после отравления антидепрессантами

В Калининграде студентка отравилась антидепрессантами и попала в реанимацию

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Калининграде студентка первого курса одного из колледжей города отравилась антидепрессантами и попала в реанимацию. Об этом пишет Telegram-канал Amber Mash.

По данным источника, у девушки якобы возникли проблемы с учебой и одногруппниками, которые буллили ее, из-за чего она принимала антидепрессанты.

Как сообщает Mash, выпив вечером очередную дозу таблеток, студентка почувствовала себя плохо. В частности, у нее возникла тошнота. С проявившимися симптомами ее увезли в детскую областную больницу, где у пациентки диагностировали отравление токсическим веществом. Ее поместили в реанимацию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 11-летние школьницы отравились таблетками, которые они приняли на прогулке. Препараты принадлежали матери одной из них.

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      Елена Торубарова
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