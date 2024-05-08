11-летние российские школьницы отравились таблетками

В Петербурге две 11-летние школьницы отравились таблетками

Две школьницы отравились таблетками в Петербурге. Об этом сообщил 78.ru.

По данным телеканала, в больницу доставили учениц четвертого и пятого классов. У старшей россиянки состояние оценивается как тяжелое, ее поместили в реанимацию.

Удалось установить, что девочки во время прогулки съели таблетки, принадлежащие матери одной из них. По факту случившегося начата проверка. В настоящее время выясняются другие обстоятельства случившегося.

До этого стало известно, что в Петербурге семиклассница в свой день рождения попала в реанимацию вместе с матерью. Предположительно, россиянки съели во время празднования некачественные продукты.