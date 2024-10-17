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15:42, 17 октября 2024Россия

В России захотели запретить любую деструктивную информацию

Депутат ГД Кузнецова: готовится проект о запрете деструктивной идеологии

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России захотели запретить любую деструктивную информацию и идеологию. О подготовке соответствующего законопроекта заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, передает «Интерфакс».

«Сегодня речь [идет] о запрете деструктивной информации в целом», — заявила парламентарий на пленарном заседании Госдумы.

По ее словам, инициатива прорабатывается совместно с Министерством науки. «Отработаны два тома материалов, подготовлены исследования, на базе которых будет сделан следующий комплексный шаг (...) о запрете деструктивной идеологии в целом», — уточнила Кузнецова.

Что конкретно будет считаться деструктивной информацией депутат не пояснила.

17 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России. Информацию, пропагандирующую полный отказ от детей в семьях, намерены запретить распространять в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. За нарушение россиян будут штрафовать.

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      Елена Торубарова
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