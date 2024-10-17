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05:18, 17 октября 2024Интернет и СМИ

В России захотели запретить измеритель скорости интернета SpeedTest

«Известия»: в России могут запретить измеритель скорости интернета SpeedTest

Фото: Crew / Unsplash

В России могут запретить использование американского измерителя скорости интернета SpeedTest, сообщают «Известия». Отмечается, что предложение Международной академии связи (МАС) уже поддержали в Государственной Думе и ФСБ.

Президент МАС Анастасия Оситис в своем обращении в Госдуму указывает, что компания Ookla, которой принадлежит сервис, работает в тесной связи со спецслужбами Соединенных Штатов Америки. В документе уточняется, что SpeedTest позволяет собирать данные о сетях связи, которые могут применяться для организации кибератак против информационных ресурсов в любом государстве.

Академик МАС Сергей Мельник заявил, что системы тестового контроля позволяют получить сведения о сетях связи: их конфигурации, используемом на них оборудовании, нагрузке, пропускной способности. «Операторам следовало бы удалить из своих информационных систем софт Ookla, которым они пользуются сейчас», — добавил он.

Ранее стало известно, что в России заблокировали тысячи сайтов за фейки и призывы к экстремизму. Так, за полтора года в России заблокировали или удалили противоправную информацию с 140 тысяч интернет-ресурсов.

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      Маргарита Пименова
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