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11:29, 17 октября 2024Россия

В России заявившая о ненависти к детям учительница поплатилась за это через два года

В Тюмени уволили учительницу, заявившую о ненависти к детям

Фото: Vladimir Melnikov / Russian Look / Globallookpress.com

В Тюмени уволили учительницу из-за записанного два года назад видео, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Ранее 25-летняя педагог записала видео, в котором признается в ненависти к ученикам. «Все, что меня держит в школе, — это зарплата хорошая, и все», — рассказала девушка.

После того как видео увидела директор школы, она предупредила подчиненную об увольнении в случае, если видео попадет в сеть. Родители встали на сторону учительницы и выразили ей поддержку.

Ранее в Ростовской области школьники унизили учительницу, которая хотела загнать их на уроки. В ответ женщина получила шутки с сексуальным подтекстом. Инцидентом уже заинтересовались руководители школы и сотрудники правоохранительных органов.

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      Алан Босиков
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