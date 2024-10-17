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10:45, 17 октября 2024Россия

В России школьники фразой «будешь у меня сосать» ответили учительнице и поплатились

Ростовские школьники унижали позвавшую их на уроки учительницу и поплатились

Школьники-прогульщики из Шолоховского района Ростовской области ответили фразой «будешь у меня сосать» учительнице, которая позвала их на уроки, и поплатились. Юноши сняли на видео издевательства над педагогом, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На представленном видеоролике видно, как российские учащиеся унижают взрослую учительницу, бросая в ее адрес шутки с сексуальным подтекстом. Женщина пытается образумить юношей и грозит вызвать на разговор их родителей.

Как пишет Don Mash, кадры со оскорблениями учительницы разошлись по соцсетям. Увиденным заинтересовались руководители школы и сотрудники правоохранительных органов.

Издание предположило, что наказать могут не только несовершеннолетних, но и их родителей, а также классного руководителя.

Ранее сообщалось, что в городе Сланцы Ленинградской области восьмиклассник подрался с учителем в школе после опоздания на урок.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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