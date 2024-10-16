Российский восьмиклассник подрался с учителем после опоздания и попал на видео

В Ленобласти восьмиклассник подрался с учителем после опоздания на урок

В городе Сланцы Ленинградской области восьмиклассник подрался с учителем в школе после опоздания на урок. Действия российского юноши попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном видеоролике видно, как подросток оскорбляет педагога, а затем набрасывается на него с кулаками. Сотрудник школы просит хулигана покинуть кабинет и не срывать занятие.

После инцидента учащиеся и их родители встали на сторону учителя. По их словам, мужчине всегда удавалось поддерживать спокойную атмосферу на уроках.

Администрация школы также выступила с защитой коллеги. Директор объяснила, что напавший на педагога восьмиклассник оскорблял и других сотрудников. Мальчик воспитывается в многодетной семье, его братья и сестры в школьных конфликтах замечены не были.

Директор подчеркнула, что сотрудники ПДН начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в городе Углич Ярославской области молодые люди поймали на улице 16-летнего школьника и четыре часа избивали в его квартире.