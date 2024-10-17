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13:43, 17 октября 2024Россия

В российском кинотеатре установили камеры в туалете

В Ялте в кинотеатре установили камеры в мужском туалете

Фото: Kilyan Sockalingum / Unsplash

В Ялте в кинотеатре «Сатурн IMAX» установили камеры в мужском туалете. Таблички, предупреждающие о видеосъемке, разместили над писсуарами, пишет «Подъем» в Telegram.

Как пишет канал, это вызвало возмущение посетителей, некоторые из них призвали «компетентные органы» разобраться в этой ситуации.

В администрации пояснили, что камеры установили, чтобы пресечь факты вандализма. Представители российского кинотеатра также заверили, что камеры захватывают только проход к кабинкам, а писсуары в кадр не попадают.

«Неоднократно осуществлялись акты вандализма, в туалеты бросались петарды, разбивались унитазы, не поверите, даже воровали крышки бачков. Мы неоднократно обращались по этому поводу в полицию (...) Только для этого камеры усыновлены, и везде об этом висят сообщения», — прокомментировали в администрации кинотеатра.

Ранее в Башкирии в туалете школы установили камеры видеонаблюдения. Решение объяснили необходимостью следить за порядком — чтобы никто не портил имущество школы и не обижал сверстников.

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      Елена Торубарова
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