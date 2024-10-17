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07:59, 17 октября 2024Россия

В российском регионе ввели режим ЧС

Глава Калмыкии Хасиков сообщил о вводе режима ЧС в республике из-за засухи

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

В Калмыкии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Об этом сообщил руководитель республики Бату Хасиков в Telegram-канале.

«По моему поручению было проведено обследование ситуации, по результатам которого на территории 9-ти районных муниципальных образований была установлена почвенная засуха», — констатировал глава региона.

Он пояснил, что введением режима ЧС власти минимизируют риски деятельности фермеров. Важно продолжать ускоренное и последовательное развитие интенсивных форм ведения сельского хозяйства, заверил Хасиков.

В сентябре из-за засухи режим ЧС ввели в Брянской области. Засуха привела к гибели посевы сельскохозяйственных культур на площади в 21 тысячу гектаров.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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