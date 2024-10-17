В российском регионе ввели режим ЧС

Глава Калмыкии Хасиков сообщил о вводе режима ЧС в республике из-за засухи

В Калмыкии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Об этом сообщил руководитель республики Бату Хасиков в Telegram-канале.

«По моему поручению было проведено обследование ситуации, по результатам которого на территории 9-ти районных муниципальных образований была установлена почвенная засуха», — констатировал глава региона.

Он пояснил, что введением режима ЧС власти минимизируют риски деятельности фермеров. Важно продолжать ускоренное и последовательное развитие интенсивных форм ведения сельского хозяйства, заверил Хасиков.

В сентябре из-за засухи режим ЧС ввели в Брянской области. Засуха привела к гибели посевы сельскохозяйственных культур на площади в 21 тысячу гектаров.