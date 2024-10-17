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13:16, 17 октября 2024Экономика

В Севастополе национализировали крупнейшего поставщика газа

Развожаев: ПАО «Севастопольгаз» перешло в госсобственность

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Публичное акционерное общество (ПАО) «Севастопольгаз» перешло в государственную собственность России. О национализации крупнейшего в городе поставщика газа сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Соответствующее решение приняли утром 17 октября на закрытом заседании правительства. Для «Севастопольгаза» власти сформировали временную администрацию, которая «владеет ситуацией», пояснил Развожаев.

На деятельности предприятия подобное решение никак не скажется, добавил он. Все работники продолжат трудовую деятельность, но уже в качестве сотрудников ГУП «Севастопольгаз». «Стабильная работа предприятия обеспечена», — резюмировал губернатор.

Поводом для национализации предприятия, по его словам, стал вывод прибыли украинскими олигархами через сеть подставных лиц, в том числе для финансирования деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Был наносен вред нашему государству. Поэтому решение (о переходе ПАО «Севастопольгаз» в госсобственность — прим. «Ленты.ру») однозначное», — заключил Развожаев.

Предприятие «Севастопольгаз» ведет свою историю с 1961 года, тогда же в городе ввели в эксплуатацию газораздаточную станцию. В 1998 году оно стало называться Открытое акционерное общество (ОАО) по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз». В 2011-м был изменен тип предприятия, и компания стала публичным акционерным обществом (ПАО). С декабря 2014-го оно полностью перешло в законодательное поле России.

Как подчеркнули в правительстве Севастополя, в госсобственность перешло все движимое и недвижимое имущество ПАО «Севастопольгаз». Речь идет в том числе о земельных участках, объектах незавершенного строительства, системе газоснабжения, а также нематериальных активах.

В конце февраля февраля 2015 года власти Севастополя национализировали еще одно местное крупное предприятие — Севастопольский морской завод. До этого объект принадлежал на тот момент действующему президенту Украину Петру Порошенко. Под национализацию также попало конструкторское бюро (КБ) Радиосвязи. В местном правительстве подчеркнули, что эти предприятия имеют «важное стратегическое значение» для экономики города.

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      Анатолий Акулов
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