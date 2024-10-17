Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:16, 17 октября 2024Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал глава города под опубликованным видео с сигналом опасности. Каких-либо других подробностей губернатор не сообщил.

В свою очередь Telegram-канал, освещающий обстановку на Крымском мосту, опубликовал информацию о перекрытии движения по объекту. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — добавили там.

В этот же день губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что над регионом сбили украинскую ракету и беспилотник. Также он поблагодарил российских военнослужащих за отражение атаки.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России может окружить крупную группировку ВСУ под Курском. В «котле» рискуют оказаться тысячи солдат

      В Кремле понадеялись на предметный диалог с Германией по Украине

      Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста мира

      Некоторым банкам запретят начислять проценты по кредитам

      Минобороны показало кадры авиабомбардировки в Курской области

      VK запустила первую в России масштабную премию для любителей готовить

      Деревня под Петербургом оказалась под угрозой сноса после инцидента с инспекторами ДПС

      Стало известно о принятом по десяткам вагнеровцев с русскими фамилиями решении

      Зеленский попросил передать Украине замороженные активы России

      Полина Гагарина оспорила санкции против себя в Суде Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше