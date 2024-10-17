Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал глава города под опубликованным видео с сигналом опасности. Каких-либо других подробностей губернатор не сообщил.

В свою очередь Telegram-канал, освещающий обстановку на Крымском мосту, опубликовал информацию о перекрытии движения по объекту. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — добавили там.

В этот же день губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что над регионом сбили украинскую ракету и беспилотник. Также он поблагодарил российских военнослужащих за отражение атаки.