ВСУ выпустили ракету по российскому региону

Губернатор Смирнов: украинские ракета и дрон сбиты над Курской областью

Украинские ракета и дрон сбиты над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram.

Губернатор поблагодарил российских военнослужащих за отражение атаки. «Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он. О возможных последствиях перехвата воздушных целей информации нет.

Ранее Смирнов сообщил об уничтожении еще одной ракеты в небе над возглавляемым им регионом.

17 октября украинские войска попытались осуществить массированный удар беспилотниками еще по одному региону России — Брянской области. Местные власти сообщили об уничтожении шести летательных аппаратов.