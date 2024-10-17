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15:00, 17 октября 2024Россия

ВСУ выпустили ракету по российскому региону

Губернатор Смирнов: украинские ракета и дрон сбиты над Курской областью

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские ракета и дрон сбиты над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram.

Губернатор поблагодарил российских военнослужащих за отражение атаки. «Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он. О возможных последствиях перехвата воздушных целей информации нет.

Ранее Смирнов сообщил об уничтожении еще одной ракеты в небе над возглавляемым им регионом.

17 октября украинские войска попытались осуществить массированный удар беспилотниками еще по одному региону России — Брянской области. Местные власти сообщили об уничтожении шести летательных аппаратов.

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      Алан Босиков
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