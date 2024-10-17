В Швеции ответили на вопрос об обсуждении членства Украины в НАТО

Глава МО Швеции Йонсон: вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит

В настоящий момент вопрос о членстве Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО) не стоит. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает РИА Новости.

«Вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит, поскольку она находится в состоянии войны», — заявил глава МО Швеции.

Йонсон ответил на вопрос об обсуждении вступления Киева в НАТО перед встречей министров обороны стран альянса. Он подчеркнул, что конфликт на Украине по-прежнему не завершен.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимного представителя альянса назвала вступление в НАТО главным пунктом «плана победы» Владимира Зеленского. В то же время собеседник WP указал на сложность с выполнением данного пункта плана.